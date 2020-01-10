Единственный сохранившийся иудейский храм Александрии открылся после реставрации

АЛЕКСАНДРИЯ, 10 января. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Единственный сохранившийся в северной столице Египта Александрии иудейский храм - синагога Элиягу ха-Нави или Ильи Пророка - открылся в пятницу после реставрации. Построенная еще в XIV веке и впоследствии несколько раз перестроенная синагога считается одним из древнейших иудейских храмов Египта.

"Мы здесь, чтобы сохранить египетское наследие, - сказал журналистам на церемонии открытия храма министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани. - Сегодня утром мы открывали в Каире после реставрации средневековую мечеть, затем конспектировали уже здесь, в Александрии, ход восстановительных работ на греко-римском археологическом объекте, потом ознакомились с ремонтными работами в Кафедральном соборе Святого Марка и в конечном итоге, перейдя улицу, оказались здесь, в этом храме. Все эти памятники - часть нашей культуры и истории, которую мы стремимся сохранить для всего человечества и тратим миллионы долларов на их поддержание".

Как сказал бывший министр по делам древностей страны, специалист по истории и археологии Египта Захи Хавас, в Египте осталось очень мало еврейских памятников. "В Александрии это - единственный храм, в Каире их - в общей сложности девять, - сказал он корреспонденту ТАСС. - Восстановление синагоги - это реставрация части Египта, его культурного и исторического наследия". "Это своего рода послание, что египтяне не делают различий между исламскими, христианскими и иудейскими святынями", - отметил он.

Синагога Элиягу ха-Нави была построена в 1354 году в центре города. В 1798 году во время египетской кампании Наполеона Бонапарта иудейский храм почти полностью разрушили - он "мешал" французским военным инженерам при возведении оборонительных укреплений. Синагогу восстановили и достроили почти сто лет спустя - в 1850 году в эпоху правителя-реформатора Мухаммеда Али. Через несколько десятилетий главный храм евреев в Александрии был существенно перестроен - получивший образование во Франции египетский архитектор еврейского происхождения Леон Барцилон придал ему вид европейской базилики, который и дошел до наших дней.

Последние несколько лет синагога находилась в аварийном состоянии. Из-за дождей и сырости обрушилась часть крыши. Реставрационные работы, к которым были привлечены несколько строительных фирм и подразделения инженерных войск египетской армии, начались в 2017 году и продолжались два с половиной года. На восстановление храма ушло более $3,5 млн. В ходе работ специалистам удалось сохранить в ряде мест древний культурный слой и старинную каменную кладку. Кроме того, в этом храме хранятся свитки священной Торы из всех ранее покинутых или закрытых синагог Северного Египта.

Синагога может вместить до 700 прихожан. Однако сейчас в Александрии осталось всего 20 иудеев - 17 женщин и трое мужчин преклонного возраста. К моменту создания в 1948 году государства Израиль здесь насчитывалось порядка 100 тыс. евреев. Сейчас во всей стране, по разным данным, их осталось около 100 человек.