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Минприроды собирает предложения по развитию нацпарков и экотуризма

Предложения можно присылать на электронную почту

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россияне смогут выразить свои предложения по развитию заповедников, национальных парков и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и экотуризму в 2020 году, сообщает пресс-служба Минприроды.

"Важнейшими задачами на ближайшие несколько лет, реализуемыми в рамках нацпроекта "Экология", являются сохранение уникальных экосистем и биологического разнообразия, а также развитие эколого-туристического потенциала ООПТ. В рамках данной работы Минприроды России объявляет о сборе предложений от жителей страны о самых ценных, уникальных природных объектах, которые они бы хотели сохранить для будущего, и проектах по развитию экологического туризма", - говорится в сообщении, отмечая, что предложения можно присылать по электронному адресу DBeketov@mnr.gov.ru.

На сегодняшний день в России существует 231 особо охраняемая природная территория федерального значения: 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 заказников. К 2024 году в рамках нацпроекта "Экология" появятся 24 новые ООПТ, 5 из которых уже создано в 2019 году.

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Россия
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