Британия направила США запрос об экстрадиции жены дипломата, сбившей британского подростка

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. МВД Великобритании направило властям США запрос об экстрадиции американки Энн Сакулас, спровоцировавшей ДТП, в котором погиб 19-летний британец. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством в пятницу вечером.

"После принятого Королевской прокурорской службой решения предъявить [женщине] обвинения МВД направило Соединенным Штатам запрос об экстрадиции Энн Сакулас, обвиняемой в причинении смерти в результате неосторожного управления автомобилем, - говорится в документе. - Теперь решение за властями США".

Соглашение об экстрадиции между двумя странами было заключено в 2003 году, при этом Госдепартамент США настаивает на том, что Сакулас не может быть выдана британским властям, так как, находясь в Великобритании, где произошло ДТП, она имела дипломатический иммунитет. Как говорится в сделанном в декабре заявлении Госдепартамента, подача запроса об экстрадиции Сакулас британской стороной была бы "грубейшим злоупотреблением" действующими договоренностями и создала бы "крайне тревожный прецедент".

Дипломатический скандал, попытки разрешить который предпринимали президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, разгорелся в прошлом году после того, как 27 августа в британском графстве Нортгемптоншир разбился на мотоцикле 19-летний британец Гарри Данн. Он столкнулся со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем, за рулем которого находилась американка. По данным телеканала Sky News, после аварии американская сторона рекомендовала женщине, которой была предоставлена дипломатическая неприкосновенность, вернуться в Соединенные Штаты. Посольство США также отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства. Впоследствии уже на территории США она вновь встретилась с сотрудниками британской полиции и даже признала свою вину, однако добровольно возвращаться в Великобританию, где ей грозит тюремный срок, отказалась.

Адвокаты семьи Гарри Данна настаивают на том, что Сакулас не могла пользоваться дипломатическим иммунитетом, позволившим ей вернуться на родину в разгар следствия. Юристы полагают, что ее супруг, несмотря на наличие дипломатического паспорта, не может считаться американским дипломатом. По информации британских СМИ, он был сотрудником разведслужб, работавшим на британской авиабазе Кроутон в Нортгемптоншире, где расположен центр связи ВВС Соединенных Штатов. Согласно данным, обнародованным в 2013 году экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом, именно с этой базы по защищенным каналам в США для ЦРУ направлялись секретные сведения и данные прослушки телефонов европейских политиков.