Автомобиль из фильма со Стивом МакКуином продали в США за рекордные $3,74 млн

BREAKING: The 1968 Ford Mustang GT "Bullitt" sells for a hammer price of $3.4 million. #Mecum #MecumAuctions #WhereTheCarsAre #MecumBullitt #TheRealBullitt #Bullitt pic.twitter.com/Q06bmBPMux

Торги в городе Киссимми (штат Флорида) проходят 2-12 января 2020 года.

Как отмечает телекомпания CNN, до сих пор рекордно высокой стоимостью продажи автомобилей данной модели было $2,2 млн. Такая цена была заплачена за Shelby GT500 1967 года сборки на аукционе Mecum в прошлом году. Самой дорогостоящей спортивной машиной, проданной на торгах в США, считалась Plymouth Hemi Cuda образца 1971 года - $3,5 млн на аукционе в Сиэтле (штат Вашингтон) в 2014 году.

Съемки самых захватывающих сцен "Детектива Буллитта" проходили далеко от берегов Флориды - в городе Сан-Франциско (штат Калифорния). Картина режиссера Питера Йетса завоевала кинопремию "Оскар" за лучший монтаж и со временем стала классикой остросюжетного жанра Голливуда.

Стив МакКуин снялся в 39 фильмах. Самыми известными из них являются "Великолепная семерка" (The Magnificent Seven, 1960), "Большой побег" (The Great Escape, 1963), "Цинциннати Кид" (The Cincinnati Kid, 1965), "Афера Томаса Крауна" (The Thomas Crown Affair, 1968), "Воры" (The Reivers, 1969), "Побег" (The Getaway, 1972) и "Мотылек" (Papillon, 1973). Актер был удостоен серебряной премии Московского международного кинофестиваля в 1963 году за лучшую мужскую роль в "Большом побеге".