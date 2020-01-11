"Адмирал Владимирский" зашел в Рио-де-Жанейро перед антарктическим походом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 января. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" в пятницу зашло в порт Рио-де-Жанейро на пути к берегам Антарктиды. Как сообщил в беседе с ТАСС руководитель совместной экспедиции Минобороны России и Русского географического общества, заместитель начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, капитан первого ранга Олег Осипов, за 27 суток похода от Лиссабона экипаж выполнил всю запланированную программу исследований в Атлантике.

"Проводились маршрутные исследования, батиметрическая съемка, наблюдение за гидрометеорологическими параметрами, мы измеряли ускорение силы тяжести, а также отдельные элементы магнитного поля Земли и, естественно, проводили гидрологические исследования, - сказал офицер, уточнив, что до Азорских островов судно двигалось в штормовых условиях. - Погода была сложная, волны достигали семи метров, ветер до 30 м/с".

После короткой передышки, экипажу предстоит 45-дневный поход в Южном океане. После пересечения полярного круга судно двинется на запад в море Беллинсгаузена, где пройдет основная часть научно-исследовательских работ по подготовке к переизданию навигационных морских карт этого района. "Это сложный район, часто покрытый льдом. В нем много необследованных участков, - пояснил Осипов. - А еще мы уточним местоположение южного магнитного полюса".

Он также напомнил, что кругосветная экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. "Поход наших выдающихся мореплавателей, маршрут которого мы частично повторяем, также проходил через Рио-де-Жанейро, и мы своим заходом сюда отдаем им дань уважения", - отметил офицер. Помимо отдыха, экипажу судна предстоит посетить местное военно-морское училище, а затем принять у себя на борту его курсантов и слушателей военно-морской академии. Кроме того, планируется встреча главы экспедиции с руководством гидрографической службы ВМС Бразилии.