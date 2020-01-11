Роспотребнадзор сообщил, что вспышку кори в Якутии могут остановить к февралю

ТАСС, 11 января. Вспышка кори в Якутии, где с начала декабря 2019 года зафиксировали уже более 70 случаев этого заболевания, могут остановить к февралю. Для региона заказано дополнительно 40 тыс. доз препарата для повторной вакцинации жителей, сообщила в субботу пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия) по итогам совещания у главы региона Айсена Николаева.

"На сегодня число заболевших корью по республике составляет 71 человек, из них 21 ребенок. По словам министра здравоохранения региона Елены Борисовой, 68 человек из них выздоровели. По словам [руководителя регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека] Маргариты Игнатьевой, по прогнозам, к февралю заболеваемость корью может быть полностью остановлена", - сообщила пресс-служба.

С 30 декабря прошлого по 10 января этого года от кори привито 2 тыс. 743 человека, в том числе 350 детей, теперь оперативной задачей стала повторная вакцинация. При этом, эпидемиологи считают необходимым прививать, помимо населения столицы региона, также жителей районов Якутии, так как во время новогодних праздников люди передвигались по республике. Вспышки кори могут возникнуть за пределами Якутска, где пока фиксируется большинство случаев заболевания.

Первые случаи кори были отмечены в период с 5 по 12 декабря 2019 года, когда заболели 16 человек. На 29 декабря число заболевших по всей республике достигло 51, 50 из них - в Якутске. При этом 36 человек на тот момент уже выздоровели. Поликлиники Якутска сформировали 52 прививочные бригады для проведения экстренной иммунизации лиц, контактировавших с больными.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний, считается детской болезнью, однако ей подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит, в некоторых случаях может привести к смертельному исходу.