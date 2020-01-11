В ОАЭ объявили трехдневный траур после смерти султана Омана

ТАСС, 11 января. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом в субботу сообщило эмиратское информационное агентство WAM .

В эти дни, по распоряжению президента, будут приспущены государственные флаги ОАЭ.

Султан Омана умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

В субботу утром, согласно заявлению Высшего совета безопасности Омана, присягу нового главы султаната принес 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид, до последнего времени занимавший пост министра культуры и национального наследия страны.

Новый султан Омана родился в 1954 году. Он является двоюродным братом султана Кабуса. В 1979 году Хайсам бен Тарек окончил Оксфордский университет по программе дипломатической службы. Он неоднократно выполнял обязанности специального посланника своего предшественника и занимал высокие должности в МИД страны. С 1994 по 2002 год находился на посту генерального секретаря внешнеполитического ведомства Омана.