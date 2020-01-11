Врачи продолжат курс реабилитации пострадавшей от истязаний девочки из Ингушетии

ТАСС, 11 января. Семилетняя Аиша Ажигова из Ингушетии, выписанная на новогодние праздники из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы, вернется в больницу для продолжения реабилитации после истязаний. Об этом сообщил журналистам в субботу президент медицинского учреждения Леонид Рошаль.

В июле 2019 года ребенка доставили в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами, ожогами и порезами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля девочку перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сохранили левую руку ребенка, правая была ампутирована, вместо нее установят протез.

"Мы ее [Аишу Ажигову] не бросили, мы ее выписали, чтобы она Новый год встретила дома, и у нее сейчас есть кров над головой, рядом с ней мама и братья. Я думаю, что это правильно. Но реабилитация еще будет продолжаться", - сказал Рошаль.

В избиении ребенка обвиняется 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей. Она была задержана 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. Девочку отобрали у матери родственники по линии отца, которые год не позволяли им видеться. Первая встреча ребенка с матерью произошла в сентябре при поддержке уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев сообщал, что возьмет на себя расходы по установке ребенку бионического протеза. Ранее он говорил, что снимет на год квартиру в Магасе для семьи девочки, чтобы после выписки она могла жить с матерью. В течение года власти Ингушетии намерены выделить семье постоянное жилье.