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Умер кинорежиссер Иван Пассер

Ему было 86 лет

ПРАГА, 11 января. /ТАСС/. Чешский кинорежиссер и сценарист Иван Пассер, живший последние полвека в США, умер в возрасте 86 лет в городе Рино в штате Невада. Об этом в субботу сообщило Чешское радио.

Пассер был одним из наиболее ярких представителей направления "новая волна" в чехословацком кинематографе, которое развивалось на фоне происходивших в ЧССР (Чехословацкая социалистическая республика) в 60-е годы ХХ века демократических процессов, вошедших в историю как "Пражская весна". Он активно сотрудничал с кинорежиссером Милошем Форманом. В ряде его кинопроектов выступил как автор сценария и второй режиссер. Свой первый фильм "Интимное освещение" Пассер поставил в 1965 году.

В 1968 году, после подавления "Пражской весны", Пассер иммигрировал в США. Его первый фильм в американском кинематографе "Рожденный побеждать", снятый в 1971 году с участием Роберта Де Ниро, получил высокую оценку критиков. В конце 90-х годов ХХ века по предложению Формана Пассер был приглашен режиссером в российско-немецко-казахстанский кинопроект "Кочевник".

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