Минтранс выступил за усиление мер безопасности автобусных пассажирских перевозок

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Минтранс РФ считает необходимым усилить меры безопасности автобусных пассажирских перевозок, уже подготовлены соответствующие законопроекты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, комментируя ДТП с участием автобуса в Пермском крае.

Авария с участием автобуса и шести автомобилей произошла в пятницу днем на 472 километре автодороги М-7 "Волга" в районе города Краснокамска Пермского края. По информации МЧС, в автобусе находились 37 человек, среди которых 35 детей в возрасте от 10 до 11 лет. 12 человек пострадали, шесть из них - дети.

"У Минтранса России вызывают серьезную озабоченность случаи дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, выполняющих перевозки пассажиров, в первую очередь, перевозки детей. Анализ причин таких ДТП подтверждает необходимость принятия комплекса дополнительных мер, направленных на повышение безопасности перевозок пассажиров автобусами", - отметили в пресс-службе министерства.

В Минтрансе назвали в связи с этим ряд дополнительных мер. Во-первых, систематизация и повышение эффективности использования бортовых устройств, устанавливаемых на автобусы. Во-вторых, принятие решения по обеспечению профессиональной подготовки водителей автобусов, в том числе, разработка и утверждение соответствующего профессионального стандарта. В-третьих, активное внедрение телемедицинских технологий при проведении предрейсового и послерейсового медицинского контроля водителей. В-четвертых, допуск к движению по автомобильным дорогам только автобусов, находящихся в технически исправном состоянии. В-пятых, обеспечение соразмерности вида и размера административного наказания тяжести совершенного правонарушения при перевозках пассажиров автобусами.

"Минтрансом России подготовлены проекты федеральных законов, предусматривающие усиление административной ответственности за систематическое нарушение отдельных норм ПДД для водителей, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами и введение дисквалификации должностных лиц и конфискации транспортных средств за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автобусами", - уточнили в министерстве.

В министерстве также отметили, что комплекс мер планируется рассмотреть на заседании коллегии Минтранса РФ в феврале. Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщал, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения обсудит вопрос регулирования автобусных перевозок в начале 2020 года.

Рост ДТП с участием автобусов

За январь - октябрь 2019 года число аварий с участием автобусов в России выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала газета "Известия" со ссылкой на данные официальной статистики ГИБДД. За этот период зарегистрировано почти 5,6 тыс. ДТП с участием автобусов, из них 4,99 тыс. аварий произошло по вине водителей. В результате происшествий погибли 263 человека, более 8,2 тыс. пострадали.

В августе этого года Росстандарт начал массово проверять системы безопасности автобусов категорий М2 и М3 в связи с ростом ДТП с участием автобусов. По итогам проверки были обнаружены недостатки в системах безопасности некоторых автобусов, используемых в России.