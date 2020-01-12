Памятник Беллинсгаузену установят в Рио-де-Жанейро не позднее 2021 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Памятник российскому мореплавателю, одному из двух первооткрывателей Антарктиды, Фаддею Беллинсгаузену, установят в Рио-де-Жанейро в честь 200-летия антарктической экспедиции под его командованием не позднее 2021 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил президент Института Беринга-Беллинсгаузена, журналист Сергей Брилев.

"Мы получили разрешение от муниципалитета Рио-де-Жанейро поставить памятник не просто в городе, а фактически на месте швартовки [корабля] Беллинсгаузена. В Антарктиду он выходил из Рио-де-Жанейро, возвращался в Россию с крайнего юга тоже через Рио-де-Жанейро <...> Юбилейный год стартует в конце этого месяца. Весь 2020-2021 год в нашем распоряжении. Очень рассчитываем установку осуществить", - рассказал собеседник агентства.

Журналист напомнил, что возвращение экспедиции Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в Россию практически совпало с возвращением из Бразилии в Лиссабон португальского королевского двора. "Вся Европа узнала о возвращении португальского короля в Португалию из Бразилии именно от российских мореплавателей", - отметил он. Кроме того, напомнил журналист, именно тогда Беллинсгаузен доставил на своем корабле посланника России при португальском дворе барона Федора Тейль ван Сераскеркена в Лиссабон из Рио-де-Жанейро. По словам Брилева, город стал "очень важной точкой в ходе экспедиции, которая была научной, но, конечно же, преследовала и политико-стратегические задачи и дипломатические".

О памятнике в Антарктиде

В 2016 году памятник Беллинсгаузену был установлен в Монтевидео, а в январе 2020 года - на российской станции "Беллинсгаузен" в Антарктиде. Оба созданы скульптором Алексеем Леоновым.

К берегам самого южного континента двухметровый бронзовый монумент доставило научно-экспедиционное судно "Академик Федоров", отправившееся из Санкт-Петербурга в ноябре прошлого года.

По словам Брилева, одним из самых сложных этапов стал процесс установки монумента.

"Антарктический полуостров, о чем мы говорим, Южные Шетландские острова, - это вулканические грунты. Чтобы поставить памятник и чтобы он стоял на века, пришлось вбивать сваи, делать бетонную обшивку, - поделился он. - Уникальная вещь - это камень, на котором он стоит. Его принесли издалека, то есть он находился на том же острове Ватерлоо, но это не район расположения российской базы, это другой район. Ребята совершили подвиг, дотащив его своими силами, благо там есть энтузиасты, они еще его и отшлифовали. Согласимся, что для Антарктиды, это необычная операция во всех смыслах: сваи вбивать, обшивку делать, да еще и отшлифовать грани".

Установка памятника осуществлялась на средства спонсоров и меценатов, а также совместными силами Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк, Российской антарктической экспедиции и уругвайского Антарктического института.

Директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики Мария Дукальская в беседе с ТАСС назвала правильными как инициативу поставить памятник, так и выбор места для его установки. "Конечно, я за открытие таких монументов. Очень хорошо, что он появился вообще и был установлен на одноименной российской станции. Не будем забывать и о том, что она расположена недалеко от Антарктического полуострова, куда в Антарктиду приезжают много людей из разных стран. А памятники существуют как раз для того, чтобы их видели", - отметила собеседница агентства.

При этом, добавила она, в Антарктиде стоило бы увековечить память и другого ее первооткрывателя - русского флотоводца и мореплавателя Михаила Лазарева.

О Беллинсгаузене

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (при рождении - Фабиан Готтлиб Беньямин фон Беллингсгаузен, 1778-1852) - русский мореплаватель, адмирал, один из первооткрывателей Антарктиды. Действительный член Русского географического общества, по происхождению - немец из остзейского дворянского рода. В 1789 году поступил в Морской кадетский корпус в Кронштадте. В 1803-1806 годах участвовал в первом кругосветном плавании русских судов на шлюпе "Надежда" под командой Ивана Крузенштерна.

В 1819-1821 годах был начальником кругосветной антарктической экспедиции. Она состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный", последним командовал Михаил Лазарев. В ходе экспедиции была открыта Антарктида (28 января 1820) и около 30 островов, собраны уникальные коллекции, которые хранятся в Казанском университете, сделаны зарисовки видов Антарктики и обитающих там животных.