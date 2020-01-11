Завершилась аккредитация СМИ на участие в освещении послания Путина Федеральному собранию

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России завершил прием заявок от представителей СМИ на участие в освещении ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию, которое состоится 15 января 2020 года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Список аккредитованных журналистов, а также информация о месте проведения и порядке работы представителей СМИ, будут опубликованы 13 января 2020 года на сайте Кремля.