Папа Римский заменит апостольского нунция в России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Посол Ватикана (апостольский нунций) в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре в феврале совершит прощальное богослужение и будет переведен во Францию. Об этом сообщает в субботу на своей странице в Facebook католическая Архиепархия Божией Матери в Москве.

"Папа Франциск назначил апостольским нунцием во Франции монсеньора Челестино Мильоре, титулярного архиепископа Каноссы, до настоящего момента нунция в Российской Федерации и в Узбекистане. 4 февраля в московском кафедральном соборе архиепископ Мильоре отслужит благодарственную прощальную Мессу", - написано на странице религиозной организации.

Генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Игорь Ковалевский подтвердил ТАСС эту информацию. При этом, по его словам, "[новостей о том, кто заменит Мильоре на посту апостольского нунция в России], пока нет".

Челестино Мильоре родился 1 июля 1952 года в городе Кунео (область Пьемонт, Италия). Окончил семинарию в городе Фоссано (область Пьемонт), в 1977 году окончил Папский Латеранский университет в Риме и был рукоположен в сан священника, в 1980 году - Папскую церковную академию в Риме. Мильоре получил степень доктора канонического права, и с июля 2010 по март 2016 года был нунцием в Польше. 1 апреля 2016 года папа Франциск назначил Челестино Мильоре апостольским нунцием в Российской Федерации.