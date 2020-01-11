{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Папа Римский заменит апостольского нунция в России

Челестино Мильоре в феврале совершит прощальное богослужение и будет переведен во Францию

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Посол Ватикана (апостольский нунций) в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре в феврале совершит прощальное богослужение и будет переведен во Францию. Об этом сообщает в субботу на своей странице в Facebook католическая Архиепархия Божией Матери в Москве.

"Папа Франциск назначил апостольским нунцием во Франции монсеньора Челестино Мильоре, титулярного архиепископа Каноссы, до настоящего момента нунция в Российской Федерации и в Узбекистане. 4 февраля в московском кафедральном соборе архиепископ Мильоре отслужит благодарственную прощальную Мессу", - написано на странице религиозной организации.

Генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Игорь Ковалевский подтвердил ТАСС эту информацию. При этом, по его словам, "[новостей о том, кто заменит Мильоре на посту апостольского нунция в России], пока нет".

Челестино Мильоре родился 1 июля 1952 года в городе Кунео (область Пьемонт, Италия). Окончил семинарию в городе Фоссано (область Пьемонт), в 1977 году окончил Папский Латеранский университет в Риме и был рукоположен в сан священника, в 1980 году - Папскую церковную академию в Риме. Мильоре получил степень доктора канонического права, и с июля 2010 по март 2016 года был нунцием в Польше. 1 апреля 2016 года папа Франциск назначил Челестино Мильоре апостольским нунцием в Российской Федерации.

Теги
Франциск (Папа Римский)Россия
Реклама на ТАСС
Times: Меган Маркл подписала контракт с Disney
По данным издания, в обмен на закадровый дубляж, который сделает герцогиня Сассекская, киностудия перечислит средства благотворительной организации, занимающейся защитой слонов в Африке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС