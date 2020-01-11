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Подготовка к 75-летию Победы

Посвященный 75-летию Победы кадетский бал в Калининграде собрал более 500 пар

Мероприятие состоялось во дворце спорта "Янтарный

КАЛИНИНГРАД, 11 января. /ТАСС/. Бал во дворце спорта "Янтарный" в Калининграде, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрал более тысячи учащихся кадетских классов школ области. Состоялся танцевальный конкурс в рамках смотра кадетских классов, сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"В этом году [бал] приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и открывает конкурс кадетских классов, итоги которого подведут в мае", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Бал открылся вальсом Победы (музыка Вячеслава Исаева, слова Владимира Овчинцева) в сопровождении Калининградского областного симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России Аркадия Фельдмана. "Школьные каникулы завершаются таким красивым праздником танца. Сегодня самый многочисленный кадетский бал. Он объединил 503 танцевальные пары", - отметил зампредседателя областного правительства Илья Баринов, посетивший бал.

Участники исполнили классические и современные танцы. Победителями и призерами стали 14 пар из 12 школ области. Победа в танцевальном конкурсе дает участникам дополнительные балы в смотре-конкурсе кадетских классов, разбитом на четыре этапа. Теперь их ждут интеллектуальный этап, где предстоит рассказать об истории и судьбах людей в Великой Отечественной войне, спортивные состязания и смотр строя и песни, уточнили в пресс-службе.

Кадетские классы созданы в 50 школах региона, в них учатся более 3,8 тыс. школьников. Работают военно-морские, общевойсковые, пограничные, правоохранительные, дипломатические классы, классы морской авиации и классы с элементами казачьей культуры.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаКалининградская областьПодготовка к 75-летию Победы
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