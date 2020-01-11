В США почтили память погибших в Северной Каролине летчиков из СССР и Канады

ЭЛИЗАБЕТ-СИТИ /США/, 12 января. /ТАСС/. Церемония, посвященная памяти летчиков из Советского Союза и Канады, которые погибли во время Второй мировой войны в штате Северная Каролина, прошла в субботу в Элизабет-Сити, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Речь идет об участниках проекта "Зебра" - секретной программы времен войны, в рамках которой советские пилоты проходили подготовку в Северной Каролине, а также осуществлялись поставки американских самолетов-амфибий в СССР. Авиатехнику принимали на гидроаэродроме в Элизабет-Сити участники авиагруппы специального назначения из Советского Союза. При перегоне этих самолетов в двух авиакатастрофах погибли 11 советских летчиков.

Церемония, которую посетили несколько сотен человек, прошла в городском музее Альбемарле. "Сегодня [в субботу] в этом музее собралось так много людей, и было так приятно увидеть заинтересованные глаза. Был такой неподдельный интерес к тому, что произошло, казалось бы, так давно - 75 лет тому назад, - рассказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. - Особенно приятно то, что все американцы говорили о важности совместного взаимодействия с общими вызовами и угрозами. Все американцы говорили о необходимости сохранения правды о Великой Победе, о том, как вместе мы воевали на фронтах, мы вместе победили".

"Сегодня просто необычная встреча. Я так был приятно поражен, просто растроган", - добавил руководитель российского диппредставительства.

Посетителей было так много, что их не вмещал зал музея, директор которого предложил даже транслировать церемонию по телевизору, установленному в холле, специально для тех, кому не хватило места. "Пришли люди, стояли, и никто никого не сгонял. Американские друзья говорили о важности этого события и важности сохранения памяти", - добавил Антонов.

Среди посетивших церемонию было много американских пенсионеров из числа местных жителей. Один из них, представившийся Джоном, рассказал корреспонденту ТАСС, как еще юношей видел советских летчиков на улицах города. "Я прекрасно помню, как они шли по улицам. Махали нам руками. Они не знали английского и казались нам поначалу странными, а потом мы их полюбили и были благодарны за их подвиг, - отметил он. - Мы только потом узнали, что они выполняли здесь секретное задание".

После церемонии американцы подходили к представителям российского посольства и благодарили их.

Общение школьников двух стран

Перед церемонией в музее организовали круглый стол с участием старшеклассников из школы российского посольства и одного из местных учебных заведений. Ребята общались на английском языке. Учащиеся школы в российском посольстве рассказали своим ровесникам о Великой Отечественной войне, о своих родственниках, которые в ней участвовали. Школьники обсудили ее последствия для обеих стран. Американские учащиеся в свою очередь поведали о проведенном ими исследовании, посвященном проекту "Зебра" и погибших летчиках.

Один из экипажей погиб, когда самолет "Номад" врезался в 1944 году в скалы на северном побережье Норвегии. Вторая катастрофа произошла 11 января 1945 года. Морской патрульный бомбардировщик (летающая лодка) "Каталина" - при взлете ночью с гидроаэродрома Элизабет-Сити упал в реку Пасквотанк. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте города, тогда погибли четыре советских летчика и один канадский. Их память почтили спустя 75 лет после этой авиакатастрофы.

Участники проекта "Зебра" с лета 1944 года осуществили из США в СССР поставки 160 американских самолетов-амфибий. Гриф секретности с этой программы в России был снят в 2007 году, в США - в 1994 году.