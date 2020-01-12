Ученые объяснили, с чем связано быстрое потепление климата в России

ТАСС, 12 января. Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на Земле, так как площадь суши на территории страны значительно превосходит площадь водной поверхности. Об этом в интервью "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.

"Посмотрите на карту мира: вода занимает 71% поверхности нашей планеты, а суша - 29%. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан - огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая", - приводит издание слова Киселева. Ученый отметил также, что к изменению погоды приводит не только глобальное потепление, но и перемены в режиме осадков, а также циркуляции воздуха в атмосфере и вод в океане. При этом, по его словам, изменения варьируются в зависимости от региона страны.

Киселев добавил, что в 2020 году с большой вероятностью будет наблюдаться повышение среднегодовой температуры. Вместе с тем ученые подчеркнули, что климатология не дает точных прогнозов, а определяет тренды на ближайшие десятилетия. Одним из таких трендов является увеличение числа явлений, связанных с природными катастрофами. "Так что ободрить кого-то нечем", - подытожил климатолог.