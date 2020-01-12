Власти КБР планируют построить 30 ФАПов в рамках федеральных программ

НАЛЬЧИК, 12 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) направили в федеральный центр заявку на строительство 30 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Масштабное обновление сети учреждений здравоохранения планируется провести за счет средств программ развития первичного звена здравоохранения и комплексного развития сельских территорий, сообщил ТАСС председатель правительства региона Алий Мусуков.

"С 2020 года в стране начнется реализация отдельной программы по первичному звену здравоохранения, по которой предусмотрено в том числе и строительство ФАПов, районных и участковых больниц, и программы комплексного развития сельских территорий. Надеемся, что, когда они заработают одновременно, это позволит в течение нескольких лет обеспечить все населенные пункты новыми ФАПами. Эти две программы окончательно будут сформированы в первом полугодии 2020 года, у нас заявок подано на 30 объектов, на все годы", - сказал Мусуков.

По его данным, в 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" в республике построили два фельдшерско-акушерских пункта. "За последние пять лет мы построили около 60 ФАПов, но нам надо приблизительно еще 30 построить", - уточнил Мусуков.

По данным местных властей, 40% населения республики проживает в сельской местности.