В центре Киева ограбили певицу Maruv

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Автомобиль певицы Maruv (Анны Корсун) ограбили в центре Киева. Об этом она сообщила в Instagram.

Инцидент произошел недалеко от здания Национальной оперы. Неизвестные забрали из автомобиля сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки. Певица попросила подписчиков помочь найти воров, а также поделилась фотографией украденной сумки.

"Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой из кожи крокодила, пожалуйста, напишите мне… Там были все мои документы", - написала певица в Stories.

Maruv добавила, что подала в полицию заявление о правонарушении, по факту кражи открыто уголовное дело. Правоохранители изымают записи с камер видеонаблюдения на месте преступления.

В 2019 году Maruv отказали в участии в конкурсе "Евровидение", хоть она и стала победителем отборочного конкурса на Украине. Помехой стали ее гастроли в РФ. После этого события представлять Украину на конкурсе "Евровидения" отказались и остальные участники финала национального отбора. Вскоре Киев совсем отказался от участия в конкурсе 2019 года.

В прошлом году певица стала победительницей в четырех номинациях украинской национальной музыкальной премии YUNA - "Открытие года", "Лучший дуэт" (Maruv & Boosin), "Лучший электронный хит" (Maruv & BOOSIN с треком Drunk Groove) и "Лучшая песня на иностранном языке" (MARUV - Drunk Groove). 6 апреля 2019 года у нее состоялся первый в карьере сольный концерт в московском концертном зале "Известия Hall". 12 апреля певица выступила в Санкт-Петербурге.