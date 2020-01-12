Экс-заместитель прокурора Москвы Ведерников возглавил прокуратуру Башкирии

УФА, 12 января. /ТАСС/. Владимир Ведерников, ранее занимавший пост заместителя прокурора города Москвы, указом президента РФ Владимира Путина назначен новым прокурором Башкирии. Об этом в воскресенье сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

В июне 2019 года возглавлявший шесть лет надзорное ведомство Башкирии Андрей Назаров был переведен в Курганскую область.

"Указом президента Российской Федерации от 30 декабря 2019 года прокурором Республики Башкортостан назначен государственный советник юстиции 3-го класса Ведерников Владимир Викторович", - отмечается в сообщении.

Ведерников родился в 1974 году в Томске, окончил Томский госуниверситет. Карьеру начал в родном городе с помощника прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях областной прокуратуры. В 2000 году переехал в Москву, в 2012-2019 годах занимал пост заместителя прокурора столицы.