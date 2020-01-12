Умер английский философ Роджер Скратон

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Английский философ Роджер Скратон умер в воскресенье в Великобритании в возрасте 75 лет. Согласно заявлению семьи Скратона, которое приводит агентство Press Association, причиной его смерти стало раковое заболевание, диагностированное полгода назад.

Автор более 40 книг, как минимум одна из которых, "Кант. Краткое введение", была переведена на русский язык, Скратон специализировался на философии эстетики и консерватизма и жестко критиковал левых либералов.

В 2016 году Скратон стал кавалером Ордена Британской империи за вклад в области философии и образования.

Под конец жизни философ оказался в центре скандала. Некоторые из его высказываний, сделанные в 2019 году во время интервью журналу The New Statesman - о гражданах Китая, исламофобии и "империи [Джорджа] Сороса" в Венгрии - были расценены как расистские. В результате Скратон был уволен с поста советника правительства по вопросам жилищного строительства. Однако после того, как издание извинилось за то, что вырвало слова Скратона из контекста, он был восстановлен на работе.

Свои соболезнования в связи со смертью философа высказал Саджид Джавид, глава МВД в консервативном правительстве премьер-министра Бориса Джонсона. "От поддержки борцов за свободу в Восточной Европе до огромного интеллектуального вклада в консерватизм Запада, его влияние на общественную жизнь было уникальным", - написал Джавид в Twitter.