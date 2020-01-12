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Минздрав: россияне получат высокотехнологичную медпомощь вне зависимости от возраста

Ранее Минздрав внес изменения в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", согласно которым из документа исключается ВМП

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Все граждане России вне зависимости от возраста, в том числе пациенты пожилого и старческого возраста, в случае наличия показаний могут бесплатно получить высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее Минздрав внес изменения в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", согласно которым из документа исключается ВМП. При этом, как пояснили в министерстве, это не значит, что людям пожилого и старческого возраста данная услуга станет недоступной, так как ВМП предусматривается другим приказом Минздрава "Об утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы".

"Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента. Таким образом, всем гражданам РФ, в том числе и пациентам, страдающим старческой астенией, может быть оказана ВМП по любому профилю медицинской помощи, включенному в утвержденный в установленном порядке перечень видов ВМП, в медицинской организации, имеющей лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по соответствующему профилю и включенной в соответствующий перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП, в том числе в гериатрическом центре", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что в настоящее время перечень видов ВМП установлен программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно документу, показания для оказания высокотехнологичной медпомощи определяет лечащий врач той организации, где пациент проходит диагностику и лечение.

О нацпроекте

Федеральный проект "Старшее поколение", входящий в нацпроект "Демография", предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода, включающей сбалансированное социальное обслуживание, как на дому, так в стационарной и полустационарной форме.

В свою очередь Минздрав России в рамках этого проекта планирует создавать гериатрические центры и отделения, проводить дополнительные скрининги здоровья людям пожилого и старческого возраста, а также организовать доставку в медицинские организации таких пациентов, проживающих в сельской местности.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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