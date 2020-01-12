"Известия": повышение пособий по безработице могут обсудить в РФ в 2020 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Консультации по вопросу установления размера пособия по безработице не ниже прожиточного минимума могут пройти в течение 2020 года на площадке Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая координирует РТК.

По данным издания, изначально консультации были запланированы на 2018-2020 годы генеральным соглашением между правительством, работодателями и профсоюзами по инициативе последних, однако обсуждения пока не состоялись. Как сообщают "Известия", в генсоглашении уточнялось, что речь идет о повышении пособия по безработице до прожиточного минимума для трудоспособного населения по всей стране в целом. По итогам III квартала он составлял 12 тысяч рублей. В то же время минимальный размер пособия по безработице сегодня составляет 1,5 тысячи рублей, он не менялся с 1 января 2019 года и не будет индексироваться до конца нынешнего года. По данным газеты, до планки, предложенной профсоюзами, не дотягивают даже максимальные выплаты - 11,3 тысячи рублей для предпенсионеров и 8 тысяч рублей для остальных граждан.

Издание сообщает, что позицию работников в РТК представляет Федерация независимых профсоюзов России, которая и намеревается провести консультации. "Сегодняшний уровень пособия крайне занижен и не обеспечивает даже элементарного выживания. Поэтому справедливо поднять его по меньшей мере до прожиточного минимума. Предложений по верхней планке пока нет. Если ориентироваться на зарубежный опыт, например, в Израиле пособие по безработице - 90% от утраченного заработка", - пояснил газете зампредседателя организации Александр Шершуков.

"Известия" направили запрос в Министерство труда РФ с просьбой сообщить позицию ведомства по вопросу увеличения выплат безработным.