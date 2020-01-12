{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": повышение пособий по безработице могут обсудить в РФ в 2020 году

Речь идет о повышении пособия до прожиточного минимума для трудоспособного населения по всей стране

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Консультации по вопросу установления размера пособия по безработице не ниже прожиточного минимума могут пройти в течение 2020 года на площадке Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая координирует РТК.

По данным издания, изначально консультации были запланированы на 2018-2020 годы генеральным соглашением между правительством, работодателями и профсоюзами по инициативе последних, однако обсуждения пока не состоялись. Как сообщают "Известия", в генсоглашении уточнялось, что речь идет о повышении пособия по безработице до прожиточного минимума для трудоспособного населения по всей стране в целом. По итогам III квартала он составлял 12 тысяч рублей. В то же время минимальный размер пособия по безработице сегодня составляет 1,5 тысячи рублей, он не менялся с 1 января 2019 года и не будет индексироваться до конца нынешнего года. По данным газеты, до планки, предложенной профсоюзами, не дотягивают даже максимальные выплаты - 11,3 тысячи рублей для предпенсионеров и 8 тысяч рублей для остальных граждан.

Издание сообщает, что позицию работников в РТК представляет Федерация независимых профсоюзов России, которая и намеревается провести консультации. "Сегодняшний уровень пособия крайне занижен и не обеспечивает даже элементарного выживания. Поэтому справедливо поднять его по меньшей мере до прожиточного минимума. Предложений по верхней планке пока нет. Если ориентироваться на зарубежный опыт, например, в Израиле пособие по безработице - 90% от утраченного заработка", - пояснил газете зампредседателя организации Александр Шершуков.

"Известия" направили запрос в Министерство труда РФ с просьбой сообщить позицию ведомства по вопросу увеличения выплат безработным.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минздрав: россияне получат высокотехнологичную медпомощь вне зависимости от возраста
Ранее Минздрав внес изменения в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", согласно которым из документа исключается ВМП
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС