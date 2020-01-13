Концентрация загрязняющих веществ в воздухе превышена в Чите

ЧИТА, 13 января. /ТАСС/. Концентрация пыли, фенола и оксида углерода превышена в Чите, жители которой с конца ноября 2019 года задыхаются от стоящего над городом смога. Об этом в понедельник сообщил Забайкальский гидрометцентр.

С конца ноября прошлого года в Чите сохранялась безветренная погода, из-за которой жители задыхались от вредных примесей, скапливавшихся в воздухе. На прошлой неделе синоптики сообщали об улучшении ситуации, однако к понедельнику над городом вновь образовался смог.

"13 января на территории Читы метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха", - говорится в сообщении Гидрометцентра. По данным ведомства, превышение концентрации вредных веществ - пыли, фенола и оксида углерода - отмечено в трех из четырех районов города.

В 2017 и 2018 годах Минприроды и Генпрокуратура неоднократно включали Читу в число городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. При этом, в отличие от большинства городов, которые попали в эти списки, Чита не является крупным промышленным центром. Указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" Чита вошла в число 12 городов, где должны быть снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Экологические проблемы Читы связаны с географическим положением города - он расположен в Читино-Ингодинской впадине между Яблоновым хребтом и хребтом Черского. Кроме того, в зимние месяцы здесь стоит безветренная погода, и дым от котельных, домов частного сектора, автомобильные выхлопы оседает на улицах Читы.

Решение экологической проблемы

Властями Забайкальского края разработан комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в Чите, который предусматривает строительство двух троллейбусных линий к крупным пригородам Каштак и КСК. На их строительство из федерального бюджета планируется получить около 3 млрд рублей. Проектирование начнется в 2020 году. Работы будут профинансированы за счет национального проекта "Экология".

Помимо строительства троллейбусных линий в Чите планируется модернизировать восемь и закрыть 16 котельных, переведя дома на централизованное теплоснабжение.

По оценке Минприроды Забайкальского края, реализация всего плана позволит уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Читы на 22,6%.