Продажи газет и журналов в России с 2014 года сократились на 45%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Продажи газет и журналов в 2014-2019 годах в России сократились на 45%, при этом издательский бизнес адаптируется к новым условиям и переходит в цифровые форматы. Об этом свидетельствуют данные Союза предприятий печатной индустрии (СППП ГИПП), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Среднегодовое падение продаж за пять лет составило 9%. Причем продажи журналов и газет одинаково нестабильны как в рознице, так и по подписке. Наибольшие потери за это время понесли печатные издания в сегментах "компьютерные" и "автомобильные" - они сократились в среднем на 15-16%. На 12-14% в среднем стали ниже продаваемые тиражи по информационно-новостным изданиям, коллекционным журналам, журналам об интерьере и дизайне. Меньше падали тиражи изданий групп "женские", "развлекательные", "кулинарные издания", "телегиды". Продажи в этих группах снизились на 7-9%, а наиболее стабильными группами по продажам были детские издания, издания о саде, огороде и цветах. Тираж изданий сократился в среднем на 2-5%.

Среди других причин отрицательной динамики превалирует сокращение киосков продаж прессы. С 2014 по 2018 годы их количество с 41 тыс. объектов сократилось до 35,2 тыс. объектов, из которых киосков и павильонов прессы к концу 2019 года насчитывалось уже менее 16 тыс. Отчасти эти потери компенсируют стенды по продаже прессы в магазинах продовольственного ретейла, в которых ассортимент продаваемых наименований прессы насчитывает в среднем порядка 150-200 единиц, а в киоске - 500-700.

Издательский бизнес

Президент СППП ГИПП Руслан Новиков сказал ТАСС, что в 2020 году будут выработаны решения, которые позволят повысит рентабельность и сетей, и издателей. Новиков рассказал, что ведется серьезная борьба за киосковые сети, за налоговые преференции, за выделение субсидий и сдерживание почтовых тарифов.

"Мы уже перестали говорить о рынке печатных СМИ и говорим об издательском бизнесе. Но если отдельно о печатных изданиях, то рынок подвижен, он меняется", - сказал он. Новиков также напомнил, что в 2019 году наблюдалось закрытие и переход в онлайн некоторых журнальных и глянцевых проектов, при этом развиваются и открываются местные печатные продукты, а также издания в сегменте "низкой цены". Практически все издатели живут в парадигме конвергентного бизнеса, конвергентных редакций и доходы от диджитал интенсивно растут и уже превалируют.

Президент Союза информировал, что на текущий момент более половины СМИ из топ-10 в цифровой категории "новости/ сми" - информационные ресурсы брендов с печатной версией. "Это говорит о том, что издатели уверенно себя чувствуют в цифровом пространстве, развиваются, и далеко не побочным эффектом развития диджитал-проектов является замещение снижения аудитории в принте и большой потенциал роста совокупной аудитории", - считает Руслан Новиков. При этом, помочь составить информационную панораму, структурировать бесконечный поток контента для аудитории, по-прежнему, могут только профессиональные редакции.

Новиков также отметил, что "серебряный возраст" читателей, который порой ставят в недостаток прессе, не является таковым. "За печатной прессой будущее как за уникальным каналом для коммуникаций с аудиторией старшего возраста, которая имеет привычку и традицию чтения, высокую лояльность к контенту традиционных медиа и печатных СМИ в частности, а также активную жизненную позицию и живой отклик на полученную таким образом информацию", - заключил он.