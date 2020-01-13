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В Крыму упростили пограничный режим выхода в море прогулочных катеров

Это будет способствовать более комфортному отдыху жителей и гостей полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России упростила порядок выход судов в прибрежной акватории Черного моря, сняв пограничный режим с нескольких прибрежных территорий. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

"В целях создания благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры Крыма Федеральной службой безопасности Российской Федерации внесены изменения в действующее законодательство, которые упростят порядок выхода судов и осуществления деятельности в прибрежной акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 13 декабря 2019 года вступили в силу поправки в приказ ФСБ России об определении участков (районов) внутренних вод РФ, в пределах которых устанавливается пограничный режим, они коснулись раздела "Черное море". В частности, определен перечень участков, в пределах которых не устанавливается пограничный режим. Это популярные места морских прогулок у мысов Тарханкут, Фиолент, Херсонес, Лукулл, Айя, Аю-Даг, Меганом, Кыз-Аул.

"Таким образом, вступление изменений в законную силу будет способствовать более комфортному отдыху жителей и гостей полуострова, а также осуществлению прибрежного рыболовства", - говорится в сообщении.

Ранее в этих местах владельцы плавательных средств, чтобы отойти от берега во время морской прогулке по бухте или с выходом из нее, обязаны были уведомлять пограничный орган о своих намерениях, указывая цель, время, место отхода и возвращения, в том числе темное или светлое время суток, так как на перечисленные выше акватории распространялись Правила пограничного режима.

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