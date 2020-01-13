Кассационный суд отменил решение об отказе удовлетворить иски по крушению Ту-154 под Сочи

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Второй Кассационный суд обязал Московский городской суд пересмотреть решение об отказе в удовлетворении исковых требований родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны под Сочи в 2016 году. Об этом ТАСС сообщил адвокат родственников погибших Игорь Трунов.

"Решение суда по сочинской катастрофе отменил Второй кассационный суд и направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда", - сказал Трунов. "Мы считаем, что в данной ситуации хорошо, что иски отправили на пересмотр в Мосгорсуд, а не в районный - там более профессиональные судьи", - считает адвокат.

Ранее Трунов рассказал ТАСС, что столичный прокурор внес представление о несогласии с состоявшимися решениями, в том числе в части отказа возмещения морального вреда и возврата на новое рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы. Однако позднее прокуратура отозвала кассационное представление. Адвокат просил кассационную инстанцию принять решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме, отменив все принятые ранее решения судов.

18 апреля Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны под Сочи. Родственники погибших обратились в Мещанский суд в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда. Позднее Московский городской суд признал законным это решение. Сумма иска составила 2 млрд 167 млн 514 тыс. 928 рублей.

Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.