Единый билет на автобусы и электрички из Краснодара в Сочи станет льготным для детей

СОЧИ, 13 января. /ТАСС/. Мультимодальное сообщение между Краснодаром и Сочи станет льготным для детей. Единый билет для несовершеннолетних до 12 лет можно будет приобрести за половину стоимости, а для детей до 5 лет - бесплатно, говорится на официальном сайте администрации города Сочи.

Ранее в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция" ("ЕТД") сообщали, что с 15 января по 27 апреля 2020 года будет организовано мультимодальное сообщение по маршруту Краснодар - Туапсе - Адлер и в обратном направлении по единому билету на автобус и электричку. Стоимость автобусной части единого взрослого билета составляет 425 рублей, перевозка багажа, в том числе спортивного инвентаря, - бесплатно.

"Детский тариф для единого билета введут с 15 января. Льготный проездной документ для ребенка до 12 лет можно приобрести за половину стоимости, а для детей до пяти лет без предоставления места - бесплатно", - говорится в сообщении.

Перевозка по единому билету будет осуществляться в период проведения капитального ремонта на железнодорожном участке пути, связывающим Краснодар с Черноморским побережьем. Отправление автобусов будет осуществляться с привокзальной площади железнодорожного вокзала Краснодара. Далее автобус следует до железнодорожной станции Туапсе, где осуществляется пересадка в электропоезд "Ласточка". Отмечается, что расписания движения автобусов и поездов состыкованы, добавили в пресс-службе.