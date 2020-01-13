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Минздрав Карелии опроверг информацию об отказе скорой выехать к больному диабетом

По данным пресс-службе министерства, мужчину осмотрел фельдшер, было принято решение о госпитализации. Однако больной умер по дороге в районную больницу

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 января. /ТАСС/. Минздрав Карелии опроверг информацию об отказе оператора Медвежьегорской районной больницы прислать бригаду скорой помощи к больному сахарным диабетом, которому стало плохо. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства, мужчину на месте осмотрел фельдшер ближайшей амбулатории из поселка Паданы, но пациент умер по дороге в районную больницу.

По информации "Новой газеты", в поселке Шалговаара 62-летний мужчина, страдавший от сахарного диабета, умер после отказа оператора Медвежьегорской районной больницы прислать к нему бригаду скорой помощи.

"Скорая к жителю в Шалговаара приехала. Вызов к пациенту в Шалговаары поступил на подстанцию скорой помощи в поселке Паданы в 12 часов 12 января <…> Около 13.00 часов уже осматривали пациента, которой находился в тяжелом состоянии, провели диагностические исследования и реанимационные мероприятия. Было принято решение о немедленной госпитализации пациента в Медвежьегорскую ЦРБ, однако при транспортировке больной умер", - сказали в пресс-службе республиканского ведомства.

По данным минздрава региона, умерший мужчина не обращался к врачам с 2011 года. Его самочувствие ухудшилось еще вечером 11 января, а за медицинской помощью родственники обратились только утром 12 января. Сотрудники Медвежьегорской ЦРБ передали вызов в ближайшую амбулаторию в поселке Паданы, однако на тот момент машина находилась на выезде в другой деревне и прибыла в Шалговаары около 13:00. В ведомстве подчеркивают, что время в пути скорой из Медвежьегорска до поселка Шалговаара составило бы около 2,5-3 часов.

Специлисты Паданской амбулатории обслуживают жителей трех ближайших деревень - Шалговаара, Маслозеро, Ахвенламби. Как рассказали ТАСС в пресс-службе минздрава, в каждом из этих населенных пунктов есть собственный ФАП, но во всех трех открыта вакансия фельдшера. "Организацию скорой помощи затрудняют проблемы с дорогами, а также полное отсутствие в Маслозере, Шалговааре и Ахвинламби сотовой телефонной связи", - отметили в ведомстве.

В 2019 году группа фельдшеров и водителей станции скорой медицинской помощи в Петрозаводске объявили итальянскую забастовку, отказавшись работать сверх нормы, положенной на одну ставку. Протестующие требовали повысить уровень заработной платы, а также увеличить число бригад до требуемого стандартами. В конце декабря забастовку приостановили: участники заявили о начале диалога с республиканским минздравом, который согласился выполнить требования в рамках создания нового центра скорой медицинской помощи в регионе. Министерство здравоохранения Карелии во время забастовки сотрудников скорой не зафиксировало увеличения числа жалоб от населения.

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