С YouTube удалили нелегальную версию аудиокниги Лю Цысиня

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Нелегальная версия аудиокниги Лю Цысиня "Задача трех тел" была удалена с видеосервиса YouTube в связи с принятием Мосгорсудом обеспечительной меры по иску "Эксмо". Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко.

Ранее суд обязал "Яндекс.Видео" и YouTube удалить ссылку на аудиокнигу Лю Цысиня. В качестве обеспечительной меры суд наложил блокировку на этот материал на двух хостингах. Газета "Ведомости" со ссылкой на Рябыко сообщала, что АЗАПИ будет добиваться вечной блокировки сервисов "Яндекс.Видео" и YouTube в России, если они не будут удалять пиратский контент.

"Удалена данная конкретная ссылка, но это только часть решения проблемы, - сказал ТАСС гендиректор АЗАПИ. - Сейчас наша задача заключается в том, чтобы добиться цивилизованного формата сотрудничества, при котором компании не способствовали бы поиску нелегального контента".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса", после удаления контента из первоисточника, ссылка пропала из поисковой выдачи "Яндекс.Видео" автоматически. "Яндекс" не осуществлял каких-либо действий. Поисковая система отображает ссылки на общедоступную информацию. Если какая-либо информация пропала из поискового индекса, значит она была удалена с сайта, на котором размещена", - пояснили в компании.

Говоря о мерах борьбы с пиратством, Рябыко выделил среди них предоставление "цифровых отпечатков", позволяющих бороться с распространением пиратского контента. "У нас также есть свои наработки, которые мы готовы внедрять, чтобы получить возможность проверки видеконтента на предмет наличия нашего контента, в том числе аудиодорожек. Нам бы не хотелось постоянно ходить в суд", - добавил он.

В пресс-службе Google ТАСС не прокомментировали данную информацию.

О блокировке

С 2015 года в России действует мера борьбы с нелегальным контентом в интернете под названием "Вечная блокировка". Если сайт не удаляет нелегальный контент по требованию правообладателя, то суд может обязать Роскомнадзор его заблокировать до удаления пиратской копии. А в том случае, если правообладатель повторно найдет на этом ресурсе нелегальный контент, он может потребовать его вечной блокировки.

"Эксмо-АСТ" - крупнейший издатель художественной литературы в России. Ранее дважды добивался от судов предварительных обеспечительных мер в связи с публикацией нелегальных аудиоверсий книг на YouTube. Это было в 2018 и 2019 годах.