Проект строительства велодорожки на Куршской косе передали на госэкспертизу

КАЛИНИНГРАД, 13 января. /ТАСС/. Проект велосипедной дорожки на территории Национального парка Куршская коса в Калининградской области, которая должна быть построена по поручению президента РФ Владимира Путина, передали на государственную экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в дирекции парка.

Список поручений президента по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 года, опубликован в понедельник на сайте Кремля. В их числе - реализация проекта развития инфраструктуры велосипедного транспорта на территории Куршской косы с привлечением средств федерального бюджета.

"Проект строительства велосипедной дорожки на территории Куршской косы передан на государственную экспертизу", - сказали, в дирекции нацпарка, уточнив, что экологическую экспертизу проект уже прошел.

Проект предполагает строительство велодорожки протяженностью 41 км и шириной около трех метров вдоль автодороги Зеленоградск - Морское - Клайпеда до границы с Литвой. Стоимость строительства предварительно оценивается в 458,9 млн рублей, финансирование будет осуществляться по линии Минприроды России. Строительство не зависит от сезона и может быть завершено в течение года. Работы планируется начать после прохождения экспертизы, уточнили ТАСС в дирекции нацпарка.

Национальный парк

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 м).

На косе работает полевой стационар биологической станции Зоологического института РАН по кольцеванию птиц и изучению путей их миграции. В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк является одним из наиболее популярных в области мест для развлечений среди туристов. Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек. Вопрос об обустройстве на ее территории велосипедной дорожки обсуждался с конца 2000-х годов, но не решался из-за неурегулированности вопросов земельных отношений - сейчас эта проблема решена.