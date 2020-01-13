{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проект строительства велодорожки на Куршской косе передали на госэкспертизу

Стоимость проекта предварительно оценивается в 458,9 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 13 января. /ТАСС/. Проект велосипедной дорожки на территории Национального парка Куршская коса в Калининградской области, которая должна быть построена по поручению президента РФ Владимира Путина, передали на государственную экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в дирекции парка.

На эту тему

Список поручений президента по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 года, опубликован в понедельник на сайте Кремля. В их числе - реализация проекта развития инфраструктуры велосипедного транспорта на территории Куршской косы с привлечением средств федерального бюджета.

"Проект строительства велосипедной дорожки на территории Куршской косы передан на государственную экспертизу", - сказали, в дирекции нацпарка, уточнив, что экологическую экспертизу проект уже прошел.

Проект предполагает строительство велодорожки протяженностью 41 км и шириной около трех метров вдоль автодороги Зеленоградск - Морское - Клайпеда до границы с Литвой. Стоимость строительства предварительно оценивается в 458,9 млн рублей, финансирование будет осуществляться по линии Минприроды России. Строительство не зависит от сезона и может быть завершено в течение года. Работы планируется начать после прохождения экспертизы, уточнили ТАСС в дирекции нацпарка.

Национальный парк

Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 м).

На косе работает полевой стационар биологической станции Зоологического института РАН по кольцеванию птиц и изучению путей их миграции. В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк является одним из наиболее популярных в области мест для развлечений среди туристов. Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек. Вопрос об обустройстве на ее территории велосипедной дорожки обсуждался с конца 2000-х годов, но не решался из-за неурегулированности вопросов земельных отношений - сейчас эта проблема решена.

Теги
РоссияКалининградская область
Реклама на ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Почти 900 журналистов аккредитовано на оглашение президентского послания
Оглашение послания состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС