Впервые проигранную по радио пластинку The Beatles выставят на торги в Великобритании

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Пластинка британской рок-группы The Beatles с синглом Love me do, который стал первой вышедшей в радиоэфир записью группы, будет продана в Великобритании. Об этом на своем официальном сайте сообщил аукционный дом Omega Auctions.

5 октября 1962 Love me do впервые появилась в эфире англоязычной коммерческой радиостанции Luxembourg, которая вещала из Люксембурга на Британские острова с 1933 по 1992 годы. Диджеем Luxembourg на тот момент был британец Тони Принс. В 1977 году он занял пост программного директора радиостанции и после ее закрытия пластинка осталась у него.

По мнению Пирса, именно благодаря Luxembourg произошел взлет группы. "Безусловно, именно благодаря пластинке, которую я выставляю на аукцион, началась настоящая фанатская лихорадка", - сказал он в интервью Press Association.

Торги пройдут 28 января в графстве Мерсисайд на западе Англии. По оценкам экспертов, пластинка британского рок-коллектива может быть продана за £20 тыс. ($26 тыс.). Помощник менеджера аукционного дома Дэн Хэмпсон подтвердил, что эта копия - "одна из наиболее важных и интересных записей для коллекционеров по всему миру". Примечательно, что имя Пола Маккартни напечатано на пластинке с ошибкой - "Макартни". Опечатку Omega Auctions назвал "самой известной орфографической ошибкой в музыкальной индустрии".

Идея написания песни Love me do принадлежит именно Маккартни. По словам музыканта, он сочинил ее, когда прогуливал школьные занятия в возрасте 16 лет. После выхода сингла в Соединенном Королевстве в 1962 году он достиг 17 строчки в национальном британском чарте. Позднее в 1964 году релиз сингла был осуществлен в США, где он вышел на первое место в чарте Billboard Hot 100.

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Группа является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных копий их аудиозаписей превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США. Группа также стала обладательницей 10 премий Grammy, а журнал Time коллективно включил участников The Beatles в число самых влиятельных персон ХХ века.