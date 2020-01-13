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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Почти 900 журналистов аккредитовано на оглашение президентского послания

Оглашение послания состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Почти 900 журналистов российских и зарубежных СМИ аккредитованы на оглашение Послания президента РФ Федеральному собранию, которое состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж". Список опубликован в понедельник на официальном сайте Кремля.

Всего в перечень журналистов, которые смогут освещать мероприятие в Манеже, вошли 885 человек - пишущие корреспонденты, операторы, фотокорры, продюсеры и другие сотрудники СМИ и различных пресс-служб. Большинство из них представляют отечественные компании, однако традиционно послание вызвало интерес также у международной и зарубежной прессы: в список вошли журналисты крупнейших мировых информагентств, а также газет и телеканалов из разных стран.

По своему профилю аккредитованная на послание пресса тоже имеет широкий охват - здесь представлены общественно-политические, спортивные, культурно-просветительские, региональные и другие СМИ.

В прошлом году на послание, которое Путин оглашал в Гостином дворе, было аккредитовано более 760 журналистов.

Послание президента Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, на финальной стадии - лично президентом, обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

Теги
РоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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