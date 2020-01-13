Власти Петербурга заявили, что строить мусороперерабатывающие заводы пока не планируется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга пока не разработали конкретных проектов по размещению в районах города предприятий по сортировке и переработке мусора, против создания которых в субботу и воскресенье в городе прошли несколько митингов. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

В конце декабря комитет по благоустройству опубликовал проект территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для общественного обсуждения. Как пояснили в комитете, в проекте было перечислено 13 земельных участков в городе, на которых возможно строительство предприятий по сортировке и переработке мусора, после чего горожане и вышли на митинги против создания таких предприятий.

"На данный момент не существует ни одного проекта строительства мусороперерабатывающего или какого-либо иного производства по обращению с отходами на территории Петербурга", - говорится в сообщении на сайте комитета.

В комитете в связи с этим пояснили, что участки были внесены в проект схемы из документов, которые датированы 2005 и 2016 годами и эта информация не означает, что на них обязательно будут построены такие предприятия. "То есть фактически, это означает лишь то, что эти места могут быть использованы под строительство таких объектов, но никак не должны быть использованы", - отметили в комитете.

В комитете еще раз призвали горожан присоединиться к общественному обсуждению проекта схемы по обращению с ТКО, которое продлится до 7 февраля и отметили, что даже если в будущем будет принято решение о строительстве предприятий по переработке мусора на этих участках, то по каждому проекту будут проведены отдельные публичные слушания, а также экологическая экспертиза.

Реформа обращения с ТКО

Вопрос о реформе обращения с ТКО в Петербурге поднимался на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Журналист из Ленинградской области просил главу государства "поторопить" Петербург с реформой обращения с мусором, так как оттуда мусор везут в Ленинградскую область, где реформа уже началась. Президент в ответ на это сообщил, что не исключает начала реформы обращения с ТКО в городах федерального значения: Москве, Петербурге и Севастополе раньше 2022 года, - срока, который предусмотрен по закону.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в тот же день сообщал журналистам, что регион выступает за скорейшее проведение реформы в Петербурге, так как мусор из города вывозят в соседний регион. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе реформа обращения с ТКО начнется в 2020 году.