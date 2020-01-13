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Власти Кабардино-Балкарии объявили о начале приема заявок по программе "Земский учитель"

В этом году по ней смогут трудоустроиться учителя английского языка, математики, русского языка и литературы

НАЛЬЧИК, 13 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) объявили о начале приема заявок на участие в программе "Земский учитель", по ней смогут трудоустроиться учителя английского языка, математики, русского языка и литературы. Об этом ТАСС сообщил в понедельник начальник отдела общего образования министерства просвещения, науки и по делам молодежи региона Алим Мальбахов.

"Квота на республику за 2020 год по программе "Земский учитель" составляет 8 единиц, выплата предоставляется учителям по результатам конкурсного отбора претендентов. Подвели статистику и выбрали школы, где наиболее остро стоит проблема с кадрами, вообще вакансий гораздо больше, но в этом году выбрали учителей математики, русского языка и литературы, а также английского языка", - сказал Мальбахов.

Он отметил, что в высокогорных селах Терскол и Верхний Баксан, расположенных у подножия Эльбруса, нет математиков, а в селении Безенги Черекского района нет учителя английского языка, как и в средней школе селения Благовещенка Прохладненского района.

Основным критерием для отбора претендентов является наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или профессиональным стандартам, возраст ограничен 55 годами.

Участникам программы предусматривается денежная выплата в размере 2 млн рублей на Дальнем Востоке и 1 млн рублей - в остальных регионах. 93% выплаты учителям предоставят из федерального бюджета, 7% - из регионального. Десятого января Минпросвещения РФ сообщило о запуске всероссийского информационного портала "Земский учитель", он функционирует по принципу одного окна.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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