Прокурор Коми сообщил, что подал иск о возвращении региону птицефабрики "Зеленецкой"

СЫКТЫВКАР, 13 января. /ТАСС/. Прокурор Республики Коми Сергей Бажутов подал иск о возврате в собственность республики ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая", которая фигурировала в уголовном деле в отношении бывшего руководства региона и экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и через подставные офшорные компании на Кипре была выведена в частную собственность. Об этом в эфире телерадиокомпании "Коми гор" сообщил прокурор.

"27 декабря прошлого года я подписал и направил в Арбитражный суд Республики Коми исковое заявление о возвращении в собственность республики Зеленецкой птицефабрики. В свое время акции данного предприятия номинальной стоимостью 731 млн рублей, а рыночная стоимость предприятия составляет 2,4 млрд рублей, были выведены должностными лицами предыдущего правительства через подставные офшорные компании, зарегистрированные на Кипре. Я надеюсь, что мы добьемся удовлетворения данного искового заявления, вернем птицефабрику в собственность республики. И доходы от этой деятельности будут поступать уже не в карманы должностных лиц, а в бюджет республики, из него будут направлены на решение социальных проблем нашего региона", - сказал Бажутов.

Согласно данным Арбитражного суда региона, иск по птицефабрике подан от прокуратуры Коми и Министерства имущественных и земельных отношений республики. Ответчиками выступают ООО "Агрохолдинг" и ООО "Металлургическая лизинговая компания" ("Метлизинг"). "Агрохолдинг" - это одна из дочерних компаний бывшего "Фонда поддержки инвестиционных проектов", которая аккумулировала акции и доли предприятий АПК. Предприятие "Метлизинг" контролировал предприниматель Александр Зарубин, которому удалось скрыться от следствия и суда за границей.

Птицефабрика фигурировала в уголовном деле в отношении бывшего руководства региона и экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей, остальных фигурантов - к колонии на 5-9 лет с различными штрафами. Согласно приговору, Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество на эту сумму. 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия. Приговор обжаловали и Генеральная прокуратура РФ, и сторона защиты, но суд оставил приговор без изменений.