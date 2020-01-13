Первый "Умный город" появится на Ставрополье в апреле 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Внедрение технологий "Умного города" в первом муниципалитете Ставрополья завершат в апреле 2020 года. Работу проводят в городе Железноводске, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Внедрением технологии в Железноводске занимается входящая в структуры "Росатома" компания "Русатом инфраструктурные решения". Как сообщил главе края [Владимиру Владимирову] ее представитель Максим Чаховский, все работы планируется завершить в апреле этого года. Сегодня производится наполнение системы данными", - говорится в сообщении.

Планируется, что технологии "Умного города" позволят повысить эффективность управления городским хозяйством и расширят возможность обратной связи с населением. Специальное мобильное приложение позволит горожанам отслеживать работу городских служб и направлять жалобы.

По данным пресс-службы губернатора края, Железноводск является первым российским курортом, где идет масштабное внедрение технологий "Умного города". Для муниципалитета был разработан специальный программно-аппаратный комплекс в туристической сфере - информационные панели позволят туристам познакомиться с достопримечательностями города, афишей мероприятий, туристическими маршрутами.

О проекте

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщал журналистам, что в Ставропольском крае к реализации проекта "Умный город" присоединятся три города - Невинномысск, Ставрополь и Железноводск. По инициативе главы региона, город-курорт Железноводск стал пилотным по синхронизации туристических и городских ресурсов.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".