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Росреестр предложил установить ответственность за ошибки в определении границ РФ на картах

По словам руководителя Росреестра Виктории Абрамченко, чаще всего ошибки встречаются в зарубежных картах

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Росреестр разработал и внес в правительство РФ проекты нормативных актов, которые предусматривают ответственность за неправильное указание государственных границ России на картах. Об этом рассказала в интервью "Российской газете" руководитель Росреестра, заместитель министра экономического развития Виктория Абрамченко.

"Надзорные полномочия у Росреестра есть, однако установление ответственности за некорректное отображение государственной границы будет способствовать предупреждению указанных нарушений, а также их эффективному устранению. Для этого нами были разработаны и внесены в правительство Российской Федерации соответствующие проекты нормативных правовых актов, в том числе поправки в КоАП, предусматривающие установление ответственности за подобные нарушения", - сказала Абрамченко в интервью изданию.

По ее словам, чаще всего ошибки в определении границ России допускаются в зарубежных картах. Так, некорректно на картах чаще всего отображают Калининград, Курильские острова и Крым. "Например, недавно из Японии завезли литературу, в которой все Курильские острова и Сахалин имели японские наименования. Другой пример - распространение телефонов компании Apple, в мобильном приложении которых Крым относился к территории Украины", - отметила Абрамченко.

Основной причиной допущения подобных ошибок Абрамченко называет некачественную работу составителей карт. Некоторые компании не проводят экспертизу используемых картографических материалов на корректность географических наименований и границ, добавила руководитель Росреестра.

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