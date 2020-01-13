В Ярославле в августе пройдет выставка Валентина Серова из собрания Русского музея

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Выставка работ Валентина Серова откроется в конце августа на базе культурно-выставочного центра Русского музея в Ярославле. Об этом ТАСС сообщила в понедельник заведующая информационно-издательским отделом Ярославского художественного музея Марина Полывяная.

"Наш проект "Культурно-выставочный центр русского музея" продолжается. Следующая выставка, которую мы попросили в Русском музее и сейчас ведем переговоры, - это выставка Валентина Серова. Имя знаковое, интересное, важное, художник известен, любим. Мы надеемся, что выставка будет хорошая, она будет с конца августа до середины декабря", - сказала Полывяная.

С августа по декабрь 2019 года в Культурно-выставочном центре Русского музея на базе Ярославского художественного музея проходила большая выставка Архипа Куинджи. Она стала самой посещаемой в музее за последнее время.

"Мы потрясены посещаемостью, тем, сколько радости выставка доставила людям. Пришли более 49,5 тыс. человек, это побило все наши рекорды. Мы видели, что приходила публика, которая давно не была в музее, которая идет на имя, по отзывам друзей. Очень много было школьников", - сказала Полывяная.

Культурно-выставочный центр Русского музея открылся 29 августа 2017 года на базе Ярославского художественного музея. В первой экспозиции центра были представлены 50 произведений живописи и графики Николая Рериха. В 2018 году прошла выставка Зинаиды Серебряковой. Все произведения в центре из собрания Русского музея.