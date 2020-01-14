"Известия": вузам порекомендуют заключать контракты с преподавателями минимум на три года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Высшие учебные заведения могут начать заключать договоры с преподавателями сроком не менее, чем на три года. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирину Рукавишникову.

В феврале учебные заведения получат методические рекомендации Минобрнауки о необходимости исключить практику подписания краткосрочных договоров, а также их обсудят на круглом столе в министерстве в том же месяце. По мнению сенатора, пока это всего лишь полумера, ведь рекомендации не обязательны к исполнению.

"Логичной представляется следующая схема: трудовые контракты на год и менее можно заключать с совместителями, для которых данный вуз не является основным местом работы, либо с начинающими преподавателями, которые впервые пришли в образовательное учреждение и не имеют педагогического стажа. Со всеми штатными преподавателями вуз должен иметь контракты на срок не менее трех лет", - заявила Рукавишникова "Известиям". По ее словам, в настоящее время в большинстве вузов договоры с преподавателями заключаются на год, что серьезно нарушает их права.

По словам Рукавишниковой, изменения позволят преподавателям чувствовать себя увереннее, а также выстраивать свой жизненный и профессиональный путь.

Кроме того, до конца апреля будет проведен мониторинг содержания эффективных контрактов в сфере образования. Издание напоминает, что впервые этот термин появился в 2012 году в распоряжении правительства, которым была утверждена программа совершенствования системы оплаты труда бюджетников. Такой контракт представляет собой стандартный трудовой договор, в котором особый акцент сделан на показателях и критериях оценки эффективности сотрудников для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов трудовой деятельности.