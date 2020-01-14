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Министром ЖКХ на Сахалине стал Юрий Борисов

Он ранее возглавлял отдел департамента стратегических проектов в Минстрое

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 января. /ТАСС/. Юрий Борисов, ранее руководивший отделом департамента стратегических проектов в Министерстве строительства РФ, назначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Сахалинской области. К исполнению новых обязанностей он приступил во вторник, сообщается в пресс-релизе правительства региона.

В островном правительстве ТАСС рассказали, что в новой должности Юрий Борисов планирует заняться активной реализацией национального проекта "Экология". Ранее областные власти не раз критиковали результаты региона по этому направлению. В правительстве уверены, что назначение Борисова на пост главы ведомства является верным решением, так как в Москве его деятельность была связана с анализом работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства и разработкой проектов в этой области. Его назначение во многом связано с проводимой в регионе реформой обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По информации пресс-службы, новый глава министерства первоочередной задачей определил для себя наведение порядка именно в этой сфере. Он планирует создать в регионе современные полигоны, отработать вопрос раздельного сбора и сортировки ТКО. "Юрий Борисов с 14 января приступает к исполнению обязанностей главы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в распространенном сообщении.

До Борисова должность министра ЖКХ Сахалинской области занимал Дмитрий Зайцев. Он руководил ведомством более трех лет и покинул свой пост по собственному желанию в начале декабря 2019 года. На протяжении месяца исполняющим обязанности министра ЖКХ в регионе был первый заместитель Зайцева Андрей Чекулаев.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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