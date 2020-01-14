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Российский Forbes перезапускает печатную версию приложения Forbes Woman

Первый номер выйдет в марте

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Журнал Forbes Russia перезапускает печатную версию приложения про женский бизнес, первый номер выйдет в марте. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе издания.

"Очень рад, что Forbes Woman возвращается в печать. Решение возобновить печатную версию издания, говорящего на одном языке с современными женщинами, вполне закономерно и продиктовано актуальностью гендерной темы в мире и в нашей стране в частности", - цитирует пресс-служба владельца Forbes Russia Магомеда Мусаева.

В юбилейном номере будет опубликован новый рейтинг - "20 лучших российских компаний для женской карьеры". Для его подсчета использованы такие критерии, как равенство в выплатах сотрудникам, представленность женщин в управлении компании, наличие программ и социальной поддержки женщин. Подобного исследования гендерного равенства никогда раньше в России не проводилось, подчеркнули в издании.

Forbes Woman выходит с 2009 года. Последние два года журнал существовал в онлайн-версии.

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