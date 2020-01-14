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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Всех пострадавших при падении автобуса с моста в Забайкалье выписали из больницы

Авария произошла 1 декабря 2019 года

ЧИТА, 14 января. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы последних из пострадавших при падении 1 декабря 2019 года рейсового автобуса с моста в реку Куэнга в Забайкальском крае. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

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Рейсовый автобус Сретенск - Чита упал с моста в реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В результате аварии погибли 19 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще 21 пассажир автобуса получил травмы, 19 из них госпитализировали.

"Последние три пациента выписаны из стационара [краевой клинической больницы] в удовлетворительном состоянии. Пациентка, ранее находившаяся на аппарате искусственной вентиляции легких, выписана 13 января", - приводит пресс-служба слова заместителя главврача больницы Евгения Порушничака.

Ранее в январе стало известно, что все пострадавшие в ДТП и родственники погибших получили необходимые выплаты. Родственникам погибших выплачено по 1 млн рублей, пострадавшим - по 400 тыс. рублей. Для выплаты компенсаций из резервного фонда правительства края было выделено 22,7 млн рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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