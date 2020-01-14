Россияне выберут талисман Всероссийской переписи населения 2020 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Национальный конкурс на выбор талисмана для Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) стартовал во вторник и будет проходить в два этапа. Автор лучшей работы получит денежный приз, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстата.

"Талисман-победитель будет размещаться на информационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий. Автор лучшей работы получит денежный приз", - говорится в сообщении Росстата. При этом уточняется, что запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники могут использовать официальную символику Всероссийской переписи населения.

Прием работ от участников, достигших 18 лет, продлится до 10 февраля. Конкурс на выбор талисмана будет проходить в два этапа: общедоступным голосованием на сайте Всероссийской переписи населения 2020 года и выбором жюри. "Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-2020. Выбрать лучший, по его мнению, талисман может любой зарегистрированный пользователь, поставив отметку "Нравится" ("лайк") понравившемуся образу. Число "лайков" равно числу набранных баллов. По итогам голосования будет составлен шорт-лист работ", - говорится в сообщении на сайте. После этого работы финалистов оценят жюри. "После подсчета баллов определится победитель, создавший лучший образ талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года", - уточняется в сообщении Росстата.

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля.

Всероссийская перепись населения с применением новейших цифровых технологий пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России анкеты на Едином портале государственных услуг. При поквартирном обходе переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением, опрос также будет проводиться на традиционных бумажных бланках. Кроме того, будут работать переписные участки, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.