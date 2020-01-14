Украина в 2019 году запретила ввоз почти 1 млн книг из России

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Государственный комитет Украины по телерадиовещанию в 2019 году запретил ввозить из России 151 издание общим тиражом около миллиона экземпляров из-за "антиукраинского содержания". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

Пресс-служба отмечает, что запреты были оформлены "на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины".

Кроме того регулятор не выдал разрешения на ввоз еще 2171 издания из-за "предоставления не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений". В то же время, предоставлено 4652 разрешения на ввоз издательской продукции с территории РФ или неподконтрольной территории Украины.

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". Во исполнение документа в апреле 2017 года правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. На нарушителей накладывается административный штраф. Право запрещать или разрешать распространение того или иного издания получил Госкомитет по телерадиовещанию, который выносит решения на основании выводов экспертного совета.