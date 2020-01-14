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В Госдуме предложили ужесточить правила продажи фейерверков и петард

Вице-спикер нижней палаты парламента отметил, что после новогодних праздников традиционно поступают новости о пострадавших от свободно продающейся пиротехники. При этом чаще всего страдают дети

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, выступая во вторник на пленарном заседании палаты, предложил ужесточить правила реализации петард и фейерверков.

По словам политика, новогодние праздники традиционно приносят новости о пострадавших от свободно продающейся пиротехники, относящейся к 1-3 классам опасности. При этом чаще всего страдают дети. "И никто никакой ответственности за эти происшествия не несет. Потому что запрета на продажу несовершеннолетним этих минифейерверков и петард попросту в законодательстве нет. Только в одном нормативном правовом акте говорится, что нельзя продавать лицам моложе 16 лет, однако никаких санкций нет", - возмутился лидер думских единороссов.

Неверов предложил профильным комитетам Госдумы обратить внимание на эту проблему. Политик привел в пример то, что за продажу сигарет и алкоголя несовершеннолетним есть административная ответственность. "Более того, за продажу алкоголя есть статья Уголовного кодекса. И в целом для продажи спиртного и сигарет требуется лицензия. Для продажи таких пожароопасных и травмоопасных изделий не требуется", - констатировал он.

Неверов отметил, что стоит вопрос и о качестве находящейся в продаже пиротехники. "Очень много контрафактной продукции, это тоже требует пристального внимания. Понятно, что праздники завершились, но год сменит другой, проблема снова всплывет", - заключил он.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссия
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