СК предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следственный комитет разработал предложения по упрощению процедуры задержания всех лиц с особым статусом на месте преступления. Как сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин, предлагается вывести из числа таких лиц депутатов местного самоуправления и исключить требования к согласованию вопроса о направлении дела в отношении депутатов Госдумы в суд.

"Бывают нетипичные с правовой точки зрения ситуации, которые приходится оперативно решать следователям. Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Сейчас расследование завершено, судья и его соучастники знакомятся с материалами уголовного дела, - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете". - Как полагает следствие, вместе с ними Стародубцев требовал от потерпевшего 64 млн рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу о земельном споре. В действительности он собирался просто присвоить крупную сумму, то есть совершить мошенничество".

Бастрыкин пояснил, что передача денег должна была проходить под контролем ФСБ, однако место передачи оставалось неизвестным. В итоге передача состоялась в доме судьи, подозреваемый был задержан. "Но непредвиденным обстоятельством здесь стала необходимость проведения не терпящего отлагательств осмотра в доме судьи для фиксации доказательств, иначе факт его преступных действий задокументировать бы не получилось. И фактически впервые в новейшей истории нашими следователями был проведен такой осмотр, изъяты денежные средства, переданные Стародубцеву в ходе оперативного эксперимента", - сказал глава СК. В дальнейшем суд признал законность осмотра. Бастрыкин отметил целесообразность отдельной проработки на законодательном уровне вопроса о допустимых действиях следователей в подобных ситуациях.