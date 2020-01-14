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СМИ: в Индии планируют ввести перерывы на йогу в государственных учреждениях

Перерывы будут состоять из нескольких упражнений, доступных людям любого возраста

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /ТАСС/. Короткие, но регулярные пятиминутные перерывы на йогу планируют ввести власти Индии в график работы государственных учреждений по всей стране в ближайшее время. Как сообщает во вторник газета Times of India, такие занятия должны способствовать бодрости и улучшению самочувствия у сотрудников.

При этом о намерении приобщить персонал к йоге выразили не только государственные компании, но и известные индийские бизнес-гиганты, такие как Tata Chemicals, Axis Bank и другие.

Специальные тренировочные комплексы уже разработаны индийским министерством AYUSH (аюрведы, йоги, натуропатии, юнани, сиддха, сова-ригпа и гомеопатии - это ведомство занимается изучением и пропагандой традиционных индийских лечебных практик). Короткий перерыв на йогу состоит из нескольких несложных упражнений, доступных любому человеку, независимо от возраста или физической формы.

Министерство AYUSH не хочет останавливаться на достигнутом и призывает государственные и частные предприятия в перспективе ввести обязательные 30-минутные перерывы на йогу для сотрудников. В ведомстве уверены, что работникам государственных и частных предприятий, особенно тем, кто испытывает на работе частый стресс, упражнения помогут бороться с перенапряжением, а также будут способствовать нормализации давления и даже повышению производительности труда.

Теги
Индия
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