Землю для нового здания Ростовского театра кукол вместо переданного РПЦ выделят в 2021 г.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Земельный участок для строительства нового здания единственного в Ростовской области театра кукол взамен переданного Русской православной церкви (РПЦ) планируется выделить в 2021 году. Об этом сообщила во вторник журналистам министр культуры региона Анна Дмитриева.

"Был рассмотрен вопрос строительства нового здания театра, прорабатывается на сегодняшний день вопрос выделения земельного участка, существует дорожная карта и пошаговые действия для строительства театра кукол. На данный момент у нас регламентные сроки - 2021 год должен быть выделен земельный участок, внесены изменения в градостроительный план", - сказала Дмитриева.

Она отметила, что затем планируется разработать проектно-сметную документацию и приступить к строительству нового здания для театра кукол. "2022 год идет на подготовку проектно-сметной документации, и с 2023 года ориентировочно мы планируем приступить к строительству", - уточнила Дмитриева, добавив, что театр кукол не остановит свою работу в здании церкви до момента предоставления артистам нового помещения.

Здание Ростовского театра кукол ранее было передано из собственности региона в собственность епархии. Как сообщал ТАСС пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский, информация о том, что театр кукол располагается в здании, построенном на месте разрушенной Благовещенской греческой церкви, не соответствует действительности, так как объект представляет полноценное храмовое здание.

Сообщалось, что распоряжение об этом Минимущества региона было принято в соответствии с федеральным законом о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на основании обращений Ростовской-на-Дону епархии РПЦ и областного Минкультуры.