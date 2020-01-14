Более 900 жителей Ставрополья стали волонтерами культуры в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Более 900 человек в Ставропольском крае присоединились к программе "Волонтеры культуры" в 2019 году, сообщила во вторник министр культуры края Татьяна Лихачева.

"909 человек в 2019 году у нас зарегистрировались в качестве волонтеров культуры, хотя мы прогнозировали, что их будет около 300", - сказала она в эфире краевого телеканала "Свое ТВ".

На Ставрополье волонтеры культуры помогают в проведении творческих мероприятий и акций в домах культуры, музеях и других учреждениях. Ранее замминистра культуры РФ Ольга Ярилова сообщила ТАСС, что к проекту "Волонтеры культуры", который реализуется в России в рамках национального проекта, в 2019 году присоединились 42 тыс. 525 волонтеров.

Ставропольский край также вошел в 2019 году в число пилотных по реализации проекта "Культурный норматив школьника". Дети посещают музеи, театры, филармонию, смотрят кино и читают книги, впечатления от которых записывают в специальный дневник. В 2020 году в регионе расширят гастроли коллективов краевых театров и филармонии, чтобы дети в отдаленных от крупных городов Ставрополья населенных пунктах смогли увидеть постановки и концерты.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).