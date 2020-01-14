Российские саперы нашли более 450 американских бомб близ "Долины кувшинов" в Лаосе

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 450 взрывоопасных предметов обнаружили российские военные инженеры при разминировании окрестностей "Долины кувшинов" в Лаосe, сообщили в Минобороны РФ.

"Военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации в ходе программы гуманитарного разминирования окрестностей объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Долины кувшинов" близ города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг обнаружили более 450 взрывоопасных предметов. Взрывоопасные предметы, найденные российскими саперами, относятся к типу кассетных авиабомб американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также к артиллерийским боеприпасам различного калибра", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве пояснили, что уничтожают найденные боеприпасы военнослужащие отряда разминирования U-58 Лаосской народной армии как на местах обнаружения, так и на специализированных полигонах.

Российские специалисты помогают очистить территорию Лаоса после бомбардировок США в период с 1964 по 1973 год во времена вьетнамской войны и завершат выполнение задач в этой стране в марте. Кроме того, они продолжают обучение группы лаосских военнослужащих.

Ранее российские саперы помогли расчистить более 100 гектаров лесистой местности района Кхамкёт провинции Боликхамсай, где были обнаружены более 300 взрывоопасных предметов.